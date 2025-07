POL-NB: Mann schmeißt Fahrrad im Polizeirevier

Demmin (ots) -



Am Mittwoch, den 02.07.2025, gegen 15:30 Uhr kam es im Polizeihauptrevier Demmin zu einem ungewöhnlich gefährlichen Einsatz. Während einer anfänglichen Anzeigenaufnahme im Vorraum des Reviers konnte dort durch eine Kollegin ein lauter Knall am Gebäude wahrgenommen werden. Kurz darauf betrat eine männliche Person die Haupteingangstür und schrie lautstark und schimpfend umher. Er hielt ein Fahrrad über seinen Kopf und schmiss es anschließend im Raum gegen die dortige Panzerglasscheibe. Zuvor schmiss er das Rad von außen bereits gegen das Polizeigebäude.



Die Polizeibeamtin und die Anzeigenerstatterin konnten sich in Sicherheit begeben. Der Mann blieb weiter höchst aggressiv vor Ort. Eine Streifenwagenbesatzung des Reviers kam umgehend zur Unterstützung und konnte den 48-jährigen deutschen Mann nach weiteren Widerstandshandlungen fixieren.



Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands der Person wurde ein Rettungswagen hinzugezogen und der Beschuldigte anschließend in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.



Während des Einsatzes wurden keine Personen verletzt.



Die Polizei hat eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell