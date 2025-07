Arne Wurzler ist der neue Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Arne Wurzler übernimmt ab dem 03.07.2024 die Leitung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Heute hat Innenminister Christian Pegel dem49-Jährigen die Aufgaben des Präsidenten übertragen.

„Arne Wurzler bringt breite fachliche Expertise, langjährige Führungserfahrung und ein hohes Maß an Verlässlichkeit mit. Er hat sich in verschiedenen Leitungsfunktionen innerhalb der Landespolizei durch Engagement, strategisches Denken und soziale Kompetenz ausgezeichnet“, so Pegel.

Arne Wurzler nahm bereits seit dem 18. Juni 2025 die Dienstgeschäfte des Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wahr.

Vor seiner Ernennung war er unter anderem Referent im Innenministerium, Dezernatsleiter im Polizeipräsidium sowie im Landeskriminalamt tätig.

„Mit seinem klaren Führungsstil, seiner Teamorientierung und seinem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein genießt er innerhalb der Polizei hohe Anerkennung. Er steht für Stabilität, moderne Polizeiarbeit und einen respektvollen Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso wie mit der Bevölkerung“, so Pegel weiter.

Arne Wurzler ist gebürtiger Schweriner Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.