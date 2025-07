POL-HRO: Reizgas in Schultoilette versprüht

Wismar (ots) -



Wegen des Verdachts eines möglichen Gasaustrittes wurde am heutigen Tag eine Schule in der Wismarer Altstadt evakuiert.



Gegen 13:00 Uhr wurden Feuerwehr- und Rettungskräfte wegen eines beißenden Geruches im Schulgebäude eingesetzt. Zunächst wurde ein Gasaustritt aufgrund durchgeführter Arbeiten vermutet. Schülerinnen und Schüler wurden daraufhin aus dem Gebäude evakuiert.



Ein Gasaustritt konnte schließlich nicht bestätigt werden. Derzeitigen Erkenntnissen nach sprühte ein jugendlicher Schüler im Sanitärbereich Tierabwehrspray gegen eine Wand. Zwei weitere Jugendliche klagten daraufhin über Reizungen der Augen und wurden durch die Rettungskräfte vor Ort behandelt.



Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten strafrechtliche Ermittlungen gegen den 15-jährigen Verursacher ein und übergaben ihn an die Erziehungsberechtigen.



