POL-HRO: Auseinandersetzung im Stadtteil Mueßer Holz - Polizei ermittelt

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am gestrigen Abend gegen 21:20 Uhr im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz ermittelt die Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung.



Zwei 22-jährige Männer tunesischer Staatsangehörigkeit wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Sie wurden zunächst vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie zur Identität und den genauen Handlungen der bislang unbekannten Tatverdächtigen liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 bei der Polizei in Schwerin zu melden.



