POL-HRO: Zeugenhinweis führt zur Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher - Haftbefehl erlassen

In der Nacht zum Mittwoch, dem 02.07.2025, konnten Beamte der Polizei Schwerin Dank eines aufmerksamen Zeugenhinweises zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat stellen und festnehmen.



Gegen 01:30 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber über den Notruf bei der Einsatzleitstelle und teilte einen aktuell laufenden Einbruch in ein Geschäft in der Schweriner Paulsstadt mit. Umgehend eingesetzte Funkstreifenwagen konnten kurz nach dem Eintreffen vor Ort zwei flüchtende Personen feststellen. Die beiden Männer im Alter von jeweils 37 Jahren versuchten zu Fuß vom Tatort zu entkommen, wurden jedoch nach Verfolgung durch die Einsatzkräfte gestellt und vorläufig festgenommen.



Das Amtsgericht Schwerin hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin Haftbefehl gegen die beiden 37-jährigen Georgier erlassen und den Vollzug angeordnet.



Die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.



