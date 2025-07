POL-HRO: Nächtlicher Einsatz der Feuerwehr und der Polizei aufgrund eines Kellerbrandes

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es gegen 23:10 in Schwerin zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr, aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Als die Feuerwehr in der Dr.-Martin-Luther-King-Straße auf dem Großen Dreesch mit der Vorbereitung der Löscheinrichtungen tätig war, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster des betroffenen Kellerabteils. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Schwerin löschte umgehend das Feuer, bevor es auf die darüber liegenden Wohneinheiten übergreifen konnte. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.



Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.



