POL-HRO: Polizei geht Zeugenhinweis auf Marienplatz nach

Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr informierten zwei Zeugen die Beamten der mobilen Polizeiwache auf dem Marienplatz in Schwerin über eine verdächtige Beobachtung, einen mutmaßlichen Handel mit Drogen. Die eingesetzten Beamten gingen dem Hinweis unverzüglich nach und führten eine Kontrolle der betreffenden Personen durch. Bei zwei 25 und 45 Jahre alten Afghanen wurden eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und eine größere Summe Bargeld aufgefunden. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz aufgenommen.



