POL-HRO: Versuchter Raub in Boizenburg

Am späten Mittwochvormittag haben zwei bislang unbekannte Täter in Boizenburg versucht, die Bauchtasche einer Radfahrerin zu entwenden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 11:00 Uhr die 50-jährige Fahrradfahrerin die Straße "Am Stadtpark" als sich von hinten zwei junge Männer mit E-Scootern genähert hätten. Etwa auf Höhe der Einmündung "Am Sandberg" soll einer der beiden Täter folglich an der umgebundenen Bauchtasche der 50-Jährigen gegriffen und gezogen haben. Das Opfer bremste ab und rief um Hilfe. Nachdem der Täter nochmals erfolglos an der Tasche gezogen hätte, flüchteten beide Tatverdächtigen in Richtung Stadtzentrum. Wenige Stunden später meldete das unverletzte Opfer der Polizei in Boizenburg den Vorfall, die nun gegen die Männer wegen des versuchten Raubes ermittelt.



Laut Geschädigte habe einer der Täter eine kurze Hose und dunkles T-Shirt sowie ein schwarzes Cappie mit Sonnenbrille getragen. Sie schätzt ihn auf etwa 175 Zentimeter Größe und 18 Jahre alt. Den zweiten Täter konnte sie nicht näher beschreiben.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen bekannt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Boizenburg unter der Telefonnummer 038847 6060 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



