POL-NB: KORREKTUR: Einschleichdiebe in Altenhof und Rechlin

In der folgenden Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/6069097 hat sich ein Fehler eingeschlichen: Die Einschleichdiebe wurden von den Beamten in Altenhof festgestellt, nicht in Altenhagen.



Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und bitten Medienvertreter, das entsprechend zu berichtigen.



