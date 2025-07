POL-HST: Verkehrsunfall zwischen Lancken-Granitz und Serams sorgt für Sperrung der B196

Lancken-Granitz (ots) -



Am heutigen Donnerstag, dem 3. Juli 2025, wurde die Polizei um 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 196 gerufen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 59-jähriger deutscher Mann von der Insel Rügen mit seinem Skoda die Bundesstraße 196 aus Lancken-Granitz kommend in Fahrtrichtung Serams. Offenbar kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.

Der Mann war augenscheinlich nicht angeschnallt und verletzte sich schwer. Eine Messung des Atemalkohols ergab einen Wert von 1,38 Promille.



Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und sein Fahrzeug durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.



Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung aufgenommen.



Die Bundesstraße 196 war für eine Stunde voll und dann für 30 Minuten halbseitig gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell