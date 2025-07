POL-NB: Erneute Warnung vor ´Einschleichdieben´

Rechlin/Altenhof (ots) -



Die Polizei warnt für die Mecklenburgische Seenplatte erneut vor Einschleichdieben, die ihr Unwesen rund um die Müritz treiben. Dabei brechen sie in dem Sinne nicht in Häuser ein. Sie nutzen offen stehende Eingangstüren oder Terrassentüren, um in ein Haus zu gelangen. Das ist zwar kein Einbruch, aber ein Hausfriedensbruch. Sie werden meist dabei von den Hausbewohnern auch erwischt. Dann begründen sie ihre Anwesenheit mit einer angeblichen Suche nach Zimmern oder nach einer bestimmen Adresse im Ort. In Wirklichkeit wollen sie das Innere ausspionieren, um später tatsächlich Wertvolles aus diesem Haus zu stehlen.



Ende Juni hatte die Polizeiinspektion Neubrandenburg von einem ominösen Männer-Duo berichtet, das unter anderem in Grabowhöfe auf Erkundungstour war. (PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/6060929)



Gestern Abend berichtete zunächst eine 62-Jährige der Polizei, dass auf ihrem Grundstück in Rechlin am Mirower Kanal zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr ein Mann herumschlich, den sie abfing, bevor er ins Haus kommen konnte. Er gab vor, dass er auf der Suche nach einer Adresse sei. Sie beschrieb den Mann wie folgt: Er sprach weniges, gebrochenes Deutsch, hatte einen kurz geschnittenen dunklen Vollbart, war vom Typ her dunkel aber eher osteuropäisch, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine dunkle lange Hose und ein dunkles Oberteil.

Nur kurze Zeit später wählte eine 68-jährige Bewohnerin aus der Müritzstraße den Notruf. Bei ihr im Haus sollen Unbekannte gewesen sein, während sie schlief. Als sie durch ein Geräusch erwachte, waren mehrere Sachen durchwühlt und verändert. Ihr Bargeld im unteren vierstelligen Bereich fehlte.



Am Nachmittag hatten Bewohner aus Altenhagen die Polizei informiert über auffällige Männer, die mutmaßlich Grundstücke ausspähen und an Häusern klingeln. Die Polizei fuhr sofort nach Altenhagen und traf dort auf die beiden beschriebenen Männer. Bei ihnen handelt es sich um rumänische Staatsbürger, die zur Beschreibung von vorherigen Hinweisen zu Ausspähern in der Region passen. Sie waren mit einem Audi unterwegs, der ebenfalls bei vorherigen Beobachtungen regelmäßig aufgefallen war. Daher wurden ihre Personalien entsprechend aufgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.



Wir fordern Bewohner - insbesondere auch auf Dörfern - abermals auf, selbst bei Anwesenheit Türen geschlossen zu halten. Gerade Türen, die außen eine Türklinke haben, sollten von ihnen zugeschlossen werden. Und: Das Verhalten der Bewohner war genau richtig: Wem solche Leute auffallen - ob bei einem selbst oder bei Nachbarn - ruft bitte ohne Zeitverzug die Polizei unter 110 oder im zuständigen Revier.



