LWSPA M-V: Schiffsunfall auf dem Peenestrom mit drei verletzten Personen

Am 02.07.2025, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf dem Peenestrom, etwa in Höhe der Tonne PN 43, ein Schiffsunfall zwischen einem nach Wolgast einlaufendem Frachtschiff und einen Mietmotorboot (führerscheinfrei), welches zum Unfallzeitpunkt mit drei männlichen Personen besetzt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen folgte das Frachtschiff mit Zielhafen Wolgast dem Fahrwasserverlauf. Das kleine Mietmotorboot (ca. 4,10m lang) fuhr an der Steuerbordseite des Frachtschiffes offensichtlich

in einem zu geringen Passierabstand vorbei, geriet in die Bugwelle des Frachtschiffes, schlug quer und kenterte. Während das Mietmotorboot sank, konnten die drei Personen zu einer Tonne schwimmen und sich daran festhalten. Neben den Kräften der WSPI Wolgast wurde u.a. auch die FFW Wolgast sowie die DGzRS alamiert. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte nahm ein weiters Sportboot, welches den Unfall beobachtete, die drei Schiffbrüchigen auf und verbrachte sie nach Wolgast. Dort wurden sie vom Rettungsdienst übernommen und mit Verdacht auf Unterkühlung zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Ferner wurde beim Bootsführer des Mietmotorbootes Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Der entsprechender Vortest ergab 0,86 Promille. In diesem Zusammenhang erfolgte die Anordnung einer Blutprobenentnahme. Ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Gefährdung des Bahn- Schiffs- und Luftverkehrs sowie der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zur Sache durch Kräfte der WSPI Wolgast dauern an. Die Lokalisation und Bergung des gesunkenen Sportbootes erfolgt zeitnah. Eine Absuche nach dem Unfall durch Kräfte der Wasserschutzpolizei sowie der FFW Wolgast verlief zunächst ergebnislos. Das zuständige WSA Ostsee wurde in Kenntnis gesetzt. Bisher kam es zu keinem Schadstoffaustritt.



