POL-NB: Motorradfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung und verletzt sich schwer

Am 02.07.2025 gegen 19:40 Uhr befuhr der 22-jährige Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades der Marke KTM in Begleitung eines Freundes die L25 aus Richtung Neustrelitz kommend in Richtung Userin. In einer Linkskurve kam er dabei auf Grund von unangepasster Geschwindigkeit ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte über mehrere Meter entlang der Schutzplanke, stürzte vom Leichtkraftrad über die Schutzplanke und kam nach ca. 20 Metern im Straßengraben zum Liegen. Hierbei wurde der 22-jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000,-EUR. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch den Freund geborgen.



