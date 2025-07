POL-ANK: Polizei stellt Motorraddiebe mit Hilfe von Zeugenhinweisen

Greifswald (ots) -



Gegen 09:45 Uhr morgens am 28.06.2025 meldete ein 43-jähriger Greifswalder der Polizei, dass Unbekannte versucht hätten, sein Motorrad zu stehlen. Dieser hatte zuvor Beschädigungen an seinem Fahrzeug festgestellt.



In den frühen Morgenstunden desselben Tages wurde der Polizei schon einmal ein vollendeter Motorraddiebstahl in Greifswald bekannt. Dieses Mal konnten Diebe das Fahrzeug zunächst erfolgreich entwenden. Eine Zeugin jedoch hatte zwei bis dahin unbekannte männliche Personen beim Verladen eines Motorrades in einen Transporter beobachtet und die Polizei informiert.



Auf dem Weg zum Ereignisort fiel diensthabenden Polizeibeamten ein zur Beschreibung passender Transporter auf. Bei Kontrolle der Dokumente des 34-jährigen polnischen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass es sich bei den Kennzeichen am Transporter um Diebesgut handelt.



Die Polizeibeamten forderten den Fahrzeugführer daraufhin auf, die Hecktüren des Transporters zu öffnen. Auf der Ladefläche des Transporters entdeckten sie ein Yamaha Motorrad. Als tatsächlichen Eigentümer des Motorrades konnten die Polizisten einen 20-jährigen Greifswalder ermitteln.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen besonders schweren Diebstahls.



