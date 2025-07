POL-NB: Verkehrssicherheitskampagne ´Fahren. Ankommen. LEBEN.´: Zweiradfahrer im Fokus Ergebnisse der Auftaktkontrollen

Neubrandenburg/Rostock (ots) -



Sommerzeit ist Fahrradzeit. Und genau deshalb stellt die Polizei M-V im Juli Zweiradfahrer in den Mittelpunkt der monatlichen Verkehrskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" (Link zur PM "Auftaktkontrollen"). Neben Fahrradfahrern haben die Beamten dabei auch Nutzer von Pedelecs, Mopeds, Motorrädern und Rollern im Blick.



Im Rahmen der gestrigen Auftaktkontrollen wurden insgesamt 1 305 Fahrer und Fahrerinnen kontrolliert und dabei 918 Verstöße festgestellt. Mit

111 Polizeibeamten wurden an mehr als 30 verschiedenen Kontrollorten in ganz Mecklenburg-Vorpommern Kontrollen durchgeführt. Es wurden mehr als

100 Vorfahrts- und Vorrangverstöße, etliche Handyverstöße sowie Alkohol-/Drogen- und Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.



Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Verkehrskontrollen notwendig und sinnvoll sind. Gerade Zweiradfahrer unterliegen einem erhöhten Unfallrisiko. In Mecklenburg-Vorpommern kam es im vergangenen Jahr zu einem Anstieg der Unfälle insgesamt und zu einem deutlichen Anstieg der tödlich verletzten Radfahrer. Vor diesem Hintergrund werden die Kontrollen zur Sicherheit der Zweiradfahrer noch den gesamten Juli über fortgeführt.



