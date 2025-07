POL-ANK: Unbekannte stehlen Mopeds auf Usedom - Polizei sucht Zeugen

Details anzeigen Bilder der entwendeten Mopeds Bilder der entwendeten Mopeds

Am 28. Juni meldete sich eine 40-jährige Deutsche bei der Polizei in Heringsdorf und gab an, dass ihre Vespa sowie ein Motorradhelm der Marke Rallox aus der Neuen Straße in 17440 Neuendorf entwendet wurden.



Nach Angaben der 40-Jährigen habe sie das Moped am Vortag, dem 27. Juni, gegen 22:00 Uhr zuletzt auf dem Hinterhof gesehen. Die Vespa ist blau mit hellbeigem Sitz und Kratzern im Lack auf der rechten Fahrzeugseite sowie der Fahrzeugfront. Am Morgen des 28. Juni habe dann eine Nachbarin gegen 06:00 Uhr festgestellt, dass das Moped nicht mehr auf dem Hinterhof stehe. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von 590 Euro.



Zudem kam es in der Nacht vom 28. Juni auf den 29. Juni zum Diebstahl eines Mopeds der Marke Zhejiang Hongzhou in der Zinnowitzer Straße Am Erlengrund. Der 47-jährige deutsche Geschädigte gab an, dass er das Moped am 28. Juni gegen 21:30 Uhr neben dem Hauseingang abgestellt habe. Am Folgetag sei das Fahrzeug gegen 09:00 Uhr nich mehr am Abstellort gewesen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.



Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen gegen unbekannte Täter und sucht auf diesem Weg nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können oder Beobachtungen gemacht haben. Bitte wenden Sie sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter der 038378 279-0, die Onlinewache oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de .



