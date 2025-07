POL-HRO: Unbekannte Täter brechen in Getränkemarkt ein

Warin (LK NWM) (ots) -



Nachdem mehrere unbekannte Täter im Verlauf der zurückliegenden Nacht in einen Getränkehandel in Warin eingedrungen sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages meldete sich eine Hinweisgeberin bei der Wismarer Polizei und teilte den Einbruch in einen Getränkemarkt in Warin mit. Beim Eintreffen der Funkstreifenwagen hatten sich die Unbekannten bereits mit einem dunklen Fahrzeug entfernt.



Ersten Erkenntnissen nach hatten sich mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Marktes verschafft und aus dem Inneren Zigaretten im Wert von mindestens 2.000 Euro gestohlen. Zudem verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von circa 1.000 Euro.



Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten vor Ort Spuren. Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls wurden aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder sonstige ungwöhnliche Beobachtungen im Bereich der Friedensstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



