Öffentlichkeitsfahndung nach einem Patienten aus Stralsunder Klinik

Die Polizei sucht derzeit nach dem 31-jährigen Dustin Benn. Der Gesuchte ist Patient im Helios Krankenhaus in der Rostocker Chaussee 70 in Stralsund. Zuletzt gesehen wurde der deutsche Staatsbürger am gestrigen Dienstag, dem 01. Juli 2025 um14:30 Uhr und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

ist etwa 1,80 Meter groß,

hat eine schlanke Gestalt,

kurze Haare meist mit einem tigerfarbenen Kopftuch bedeckt,

trägt eine schwarze Jogginghose, schwarze 3/4 Schuhe sowie ein dunkles T-Shirt

Wer Angaben zur abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.