POL-ANK: Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:40 Uhr in der Torgelower Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Fahrrad.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verkannte die 41-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Ford den Vorrang der 9-jährigen Radfahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam. Die 9-jährige Deutsche zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.



Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten ins Auge, dass die junge Radfahrerin ohne Helm unterwegs war.



Die Polizei appelliert daher noch einmal an alle Radfahrer:

93 Prozent der Handybesitzer schützen ihr Smartphone, aber nur 44 Prozent der Radfahrenden ihren Kopf mit einem Helm. Ein Sturz ohne Helm kann mehr als nur weh tun - er kann das Leben verändern. Daher: Denk smart - Helm auf!



Zudem stehen die Zweiradfahrer in diesem Monat besonders im Fokus der Polizei M-V, denn ihnen ist im Juli die monatliche Verkehrskampagne fahren.Ankommen.LEBEN gewidmet. Die Pressemeldung dazu finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6066726



