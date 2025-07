POL-HRO: Polizei stoppt berauschten Raser

Grevesmühlen (ots) -



Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Dienstagabend haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Grevesmühlen einen Fahrzeugführer festgestellt, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Grevesmühlen unterwegs war.



Gegen 22:30 Uhr wurde der Dacia in der Lübecker Straße mit einer Geschwindigkeit von 107 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.



Während der sich anschließenden Verkehrskontrolle räumte der 26-jährige polnische Fahrer einen vorangegangenen Cannabiskonsum ein. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Aussage des Mannes.



Die eingesetzten Polizisten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an, untersagten die Weiterfahrt, leiteten die entsprechenden Verfahren ein und erhoben eine Sicherheitsleitung in Höhe von 500 Euro. Zudem verständigten sie die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.



Überhöhte Geschwindigkeit sowie Alkohol und Drogen im Straßenverkehr gehören nach wie vor zu den Hauptunfallursachen für folgenschwere Verkehrsunfälle. Zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr führt die Polizei daher täglich Verkehrskontrollen durch.



