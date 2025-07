POL-HRO: 80-Jährige verstirbt nach Badeunfall in der Ostsee vor Kühlungsborn

Landkreis Rostock/Kühlungsborn (ots) -



Am frühen Abend des 01.07.2025 ist eine 80-jährige Deutsche am Strand von Kühlungsborn vermutlich an den Folgen eines Badeunfalls verstorben.



Laut vorliegenden Angaben sei die aus dem Landkreis Rostock stammende Dame gegen 17:45 Uhr zum Schwimmen in das Wasser gegangen. Als die Frau jedoch nicht nach etwa 15 Minuten zurückgekehrte, alarmierte ein Angehöriger über den Notruf die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei. Sofort wurden unter Beteiligung diverser Einsatzkräfte umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Besatzung eines eingesetzten Rettungshubschraubers konnte die Gesuchte schließlich gegen 18:35 Uhr, etwa 80 Meter von der Küste entfernt, feststellen. Trotz der sofortigen Bergung verliefen die Reanimationsmaßnahmen ohne Erfolg. Zu den genauen Umständen ermittelt nun die Kriminalpolizei.



