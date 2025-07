POL-HRO: Vermisstenfahndung nach 86-jähriger Frau aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Seit Dienstag, dem 01.07.2025, wird eine 86-jährige Frau aus Schwerin vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 13:30 Uhr in ihrer Wohngruppe in der Schweriner Paulsstadt gesehen.



Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten, da die bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen erfolglos geblieben sind.



Fotos der 86-Jährigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://fcld.ly/2025-07-02vermisst-sn



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:



- circa 1,50 m groß, schlank

- Sehr stark nach vorn gebeugter Oberkörper



Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Hose und ein schwarz / rosa Oberteil.



Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 sowie über den Notruf unter 110 entgegen.



