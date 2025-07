POL-NB: Unfallbeteiligter gesucht

Demmin (ots) -



Am Montag, den 16.06.2025 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einer schiebenden Fahrradfahrerin und einem PKW in der Jarmener Chaussee in Demmin auf Höhe eines ehemaligen Supermarktes, wo zu diesem Zeitpunkt Bauarbeiten auf dem dazugehörigen Parkplatz stattgefunden haben.



Die 84-jährige deutsche Radfahrerin wurde von hinten leicht durch das Fahrzeug erfasst und stürzte in der weiteren Folge zu Boden. Der Autofahrer hielt sofort am Unfallort an, half der Dame auf und erkundigte sich nach ihrem Gesundheitszustand. Zunächst waren keine Verletzungen sichtbar und auch das Fahrrad blieb unbeschädigt. Aus diesem Grund einigten sich beide Parteien keine Polizei oder Rettungskräfte hinzuzuziehen.



Im Laufe der nächsten Tage nach dem Unfall wurden entgegen der ersten Annahme Verletzungen und Schmerzen bei der 84-Jährigen deutlich spürbar, sodass sie den Unfall im Polizeihauptrevier Demmin nachträglich zu Protokoll brachte.



Da an dem Tag des Unfalls kein Austausch der notwendigen Daten zwischen den beiden Personen stattgefunden hat, sucht die Polizei nun den betroffenen Autofahrer. Laut Angaben der Frau soll es sich um einen dunkelfarbigen PKW handeln und einen Mann zwischen 60 und 70 Jahren. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich in diesem Fall nicht um eine Unfallflucht handelt. Die Meldung des gesuchten Fahrzeugführers dient unter anderem der vollständigen Unfallaufnahme und der Schadensregulierung. Die Polizei ist selbstverständlich auch dankbar für mögliche Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang. Sollten Sie den Unfall am 16.06.2025 in der Jarmener Chaussee beobachtet haben und können Aussagen zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer treffen, melden Sie sich unter der 03998/2540.



