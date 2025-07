POL-NB: Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Pasewalk (LK V-G)

Pasewalk (LK VG) (ots) -



Am 01.07.2025 gegen 22:50 Uhr teilt die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Pasewalker Baustraße mit. Bei dem Mehrfamilienhaus handelt es sich um ein 2 geschossiges Gebäuden mit 6 Wohneinheiten. Nach derzeitigen Ermittlungsstand brach das Feuer im Wohnzimmer einer Wohnung im 1. Obergeschoss aus. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Pasewalk, Krugsdorf, Rollwitz und Viereck, welche mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 51 Kameraden zur Brandbekämpfung zum Einsatz kamen, konnte der Brand schnell gelöscht werden, so dass lediglich Mobiliar in der betroffenen Wohnung beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wir auf ca. 1000 Euro beziffert. Es kam zu keinen Evakuierungsmaßnahmen. Weder die 46-jährige deutsche Wohnungsinhaberin noch andere Personen wurden verletzt. Zur Feststellung der genauen Brandumstände und Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst Anklam am Brandort zum Einsatz.



