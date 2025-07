POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der B196 Höhe Sellin (LK V-R)

Sellin (Insel Rügen) (ots) -



Am 01.07.2025 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Opel die B 196 von Bergen auf Rügen kommen in Richtung Sellin. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam das Fahrzeug, nachdem es die Ortslage Lacken-Granitz passiert hatte aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier frontal mit einem Baum.

Der 64 jähriger Fahrer erlitt hierbei Kopfverletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Die 70 jährige Ehefrau und Beifahrerin erlitt augenscheinlich eine Armfraktur, welche im Krankenhaus in Bergen auf Rügen behandelt wird.

Beide Fahrzeuginsassen sind Urlauber aus Österreich.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde ein Abschleppdienst geborgen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Absicherung des Rettungseinsatzes, kam es für ca. 1 Stunde zur Vollsperrung der B196.

Der Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

Durch die Polizei Sassnitz wurden die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, diese sind bisher noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



