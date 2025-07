POL-NB: 209 Anzeigen: Fusion-Einsatz für Landespolizei beendet

Lärz (ots) -



Die stationären und mobilen Kontrollen der Polizei anlässlich des Fusion-Festivals in Lärz sind seit heute Nachmittag beendet. Mit einsetzendem Abreiseverkehr hat die Landespolizei noch einmal mehrere weitere Anzeigen aufgenommen - vor allem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss (insgesamt nun 114 Anzeigen) sowie wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes (insgesamt nun 63 Anzeigen).



Die Gesamtanzahl der Anzeigen liegt bei 209 inklusive solcher Sachverhalte, die bei der mobilen Wache angezeigt wurden. Bei den Kräften, die am Rande des Festivalgeländes rund um die Uhr anwesend waren, wurden eine Körperverletzung, ein Diebstahl und mehrere Sachbeschädigungen als Anzeige aufgenommen. Die Kräfte sind zudem so dicht vor Ort, um im Bedarfsfall auf dem Festivalgelände schnell eingesetzt werden zu können.



Das Hauptziel des Einsatzes wurde aus Sicht des Einsatzleiters, Kriminaloberrat Falko Haack, erreicht: "Wir wollten mit unseren Kontrollmaßnahmen, insbesondere durch die Überprüfung von Fahrzeugführern auf Fahrtauglichkeit, die größtmögliche Verkehrssicherheit für alle gewährleiten. Das ist uns gelungen."



Gestern hat die Polizei ein erstes Resümee gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Zoll gezogen. Die Meldung ist hier zu finden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/6066650



