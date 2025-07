POL-ANK: Kind bei Unfall schwer verletzt

Krugsdorf (LK-VG) (ots) -



Am heutigen Dienstag wurde der Polizei gegen 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall in Krugsdorf gemeldet.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige PKW-Fahrerin die Dorfstraße, als ihr ein 11-jähriges Kind mit dem Fahrrad auf der falschen Fahrspur entgegenkam. Beide Beteiligte sind deutsche Staatsangehörige.



Es kam zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, bei dem das Kind schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 2350 Euro.



