POL-HST: Erzieherin beim Absichern von Kindergruppe durch Fahrzeug gefährdet

Am heutigen Dienstag, dem 1. Juli 2025, kam es gegen 10:40 Uhr in Putbus zu einem gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr, bei dem eine 49-jährige deutsche Erzieherin einer Kindergartengruppe offenbar beinahe von einem Fahrzeug erfasst wurde.



Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine Kindergartengruppe in der Alleestraße unterwegs. Drei Erzieherinnen begleiteten die Kinder, eine blieb bei der Gruppe, zwei traten zur Absicherung auf die Fahrbahn, um eine sichere Straßenüberquerung für die Kinder zu gewährleisten. In diesem Moment näherte sich ein Pkw Skoda, beschleunigte augenscheinlich und steuerte auf die 49-jährige deutsche Erzieherin zu. Die 49-jährige Frau konnte im letzten Moment zur Seite ausweichen und blieb unverletzt. Auch die Kinder und die weiteren Betreuungspersonen blieben körperlich unversehrt.



Durch Zeugenaussagen vor Ort konnte die Polizei wenig später die mutmaßliche Fahrerin - eine 40-jährige Deutsche - identifizieren und sie an ihrer Wohnanschrift aufsuchen. Ihr Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt.



Die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des Verdachts der versuchten Körperverletzung wurden aufgenommen.



