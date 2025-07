POL-HST: Körperverletzung in Grimmen - Polizei ermittelt mutmaßlichen Tatverdächtigen

Grimmen (ots) -



Am gestrigen Montag, dem 30. Juni 2025, erhielt die Polizei durch einen Medienbericht Kenntnis von einer mutmaßlichen Körperverletzung in der Nacht vom Freitag, dem 27. Juni 2025 auf Samstag, dem 28. Juni 2025 auf dem Stockcargelände in Grimmen.



Im Rahmen der folgenden Ermittlungen wurde bekannt, dass ein 34-jähriger deutscher Mann aufgrund der mutmaßlichen Tat in einem Krankenhaus behandelt wird. Ein erster Tatverdacht richtet sich gegen einen 25-jährigen deutschen Mann.



Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung eingeleitet.



Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:



- Wählen Sie bei akuten Gefahrensituationen oder beim Beobachten

von Straftaten umgehend den Polizeinotruf 110.

- Helfen Sie verletzten Personen, ohne sich selbst in Gefahr zu

bringen.

- Führen Sie keine eigenen Ermittlungen - überlassen Sie das der

Polizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell