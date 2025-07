POL-HRO: Marienplatz - Fußgänger bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Schwerin (ots) -



Montagmittag kam es auf dem Marienplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrer eines E-Scooters. Nach ersten Erkenntnissen stieg gegen 11:15 Uhr ein 38-jähriger Mann aus der Straßenbahn und wurde beim Überqueren der Straßenbahnschienen von einem querenden E-Scooter-Fahrer erfasst. Der Fußgänger stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des E-Scooters entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers sowie zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385-5180 2224 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de zu melden.



