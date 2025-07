POL-HRO: Betrunkener Geisterfahrer aus dem Verkehr gezogen

Schwerin (ots) -



In der Nacht zum Dienstag wurde ein 57-jähriger Autofahrer aufgrund seines gefährlichen Fahrverhaltens aus dem Verkehr gezogen. Gegen 00:20 Uhr fiel der Mann einem in der Freizeit befindlichen Polizeibeamten auf, weil er Am Grünen Tal als Geisterfahrer auf der falschen Straßenseite unterwegs war. Der Beamte verständigte umgehend seine Kollegen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Zudem wies das Fahrzeug vermeintlich frische Unfallschäden auf, die auf einen Zusammenstoß in der Grabenstraße zurückzuführen sein könnten. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, und es wurden Blutproben entnommen. Die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einer möglichen Unfallflucht dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Fahrweise des blauen Ford Focus in der Nacht beobachtet haben oder Hinweise auf mögliche Zusammenstöße geben können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0385-5180 2224 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de entgegengenommen.



