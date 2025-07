POL-HRO: Unbekannte stehlen zwei E-Bikes in Benz

Benz (LK NWM) (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem unbekannte Täter am vergangenen Wochenende zwei E-Bikes entwendet haben.



Offenbar haben sich der oder die unbekannten Täter der Zeit von Samstag, dem 28. Juni, bis zum gestrigen Tag gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen in Benz verschafft und aus diesem zwei E-Bikes entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei etwa 6.000 Euro.



Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Die Polizei rät sowohl an öffentlichen Plätzen als auch auf dem eigenen Grundstück und im Gemeinschaftskeller abgestellte E-Bikes stets gut zu sichern.

Hochwertige Schlösser aus speziellem Stahl und mit hochwertigen Schließzylindern können dabei helfen die Räder vor Diebstahl zu schützen. Dabei sollte das Rad möglichst mit dem Rahmen an festen Gegenständen angeschlossen werden. Weiterhin haben sich auch Fahrradschlösser mit integrierter Alarmanlage im Alltag bewährt. Auch der Akku sowie der Fahrradcomputer sollten beim Abstellen des E-Bikes mitgenommen werden. Für eine Identifizierung sind alle Fahrraddaten, zum Beispiel die Rahmen-bzw. Codiernummer, wichtig. Das hilft der Polizei, die rechtmäßigen Eigentümer gestohlener Räder zu finden.



