POL-HRO: Alleinunfall in Rostock-Gehlsdorf

Am Montag, dem 30.06.2025, kam es gegen 14:10 Uhr in Rostock-Gehlsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger deutscher Fahrzeugführer aus Rostock mit einem VW Golf die Straße Langenort in Richtung Fedor-Schuchardt-Straße. Dabei durchfuhr der Mann aus bislang ungeklärter Ursache bei der Einmündung zur Straße Langenort Hufe den dort vorhandenen Kurvenbereich geradeaus und kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchfuhr ungebremst zwei Grundstücke und kam schließlich an einem Baum zum Stehen.



Der Fahrer musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik eingeliefert.



Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit. Auch die beiden betroffenen Gärten wurden erheblich beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.



Zur Klärung der Unfallursache wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde vorläufig beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen desKriminalkommissariat Rostock zum Unfallhergang dauern an.



