POL-HRO: Autofahrer auf der A24 schwerverletzt

Blievenstorf/Stolpe (ots) -



Bei einem schweren Verkehrsunfall Dienstagfrüh gegen 05:25 Uhr auf der A24 wurde ein 31-jähriger Mann schwerverletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam der 31-Jährige alleinbeteiligt mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach bevor das Fahrzeug auf dem Dach liegend auf der rechten Fahrspur zum Stehen kam. Der Unfallfahrer war bewusstlos und wurde mit schwersten Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A24 auf Höhe Blievenstorf in Fahrtrichtung Hamburg zwischenzeitlich vollgesperrt werden. Dazu wurde der Fahrzeugverkehr an der Anschlussstelle Parchim abgeleitet. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



