POL-NB: Eine leicht verletzte Person nach Auffahrunfall in Neubrandenburg (LK MSE)

Am 30.06.2025 gegen 20:05 Uhr ereignete sich auf der Woldegker Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnisse befuhr die 82-jährige Fahrzeugführerin eines Renault Twingo die Woldegker Straße in Richtung Friedland und musste im Bereich der dort befindlichen Bedarfsampel ihre Geschwindigkeit reduzieren. Der hinter ihr fahrende 56-jährige Fahrzeugführer einer Mercedes A-Klasse übersah den Bremsvorgang und fuhr in Folge dessen auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurde die 82-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch entsprechende Abschleppunternehmen geborgen werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 EUR. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Neurbandenburg geführt.



