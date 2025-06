LWSPA M-V: Brand eines Bootsschuppens und eines Sportbootes auf dem Claassee bei Rechlin (LKr. Mecklenburgische Seenplatte)

Rechlin(Waren (ots) -



Am heutigen Vormittag (30.06.2025) kam es gegen 10.25 Uhr auf dem Claassee bei Rechlin zu einer Verpuffung auf einem Sportboot. Nachdem Slippen seines Sportbootes startete der Eigentümer (männlich, LKR Meckl. Seenplatte) den Motor. Das Boot befand sich zu diesem Zeitpunkt am Steg. Plötzlich kam es aus noch unbekannten Gründen zu einer Verpuffung im Motorraum des Sportbootes. Der Bootsführer rettete sich mit einem Sprung ins Wasser. Der Brand zerstörte das Boot vollständig und griff auf das nahegelegene Bootshaus über. Dadurch wurden zwei weitere kleinere Boote zusätzlich beschädigt. Die sofort alarmierten Feuerwehrkräfte aus Rechlin konnten den Brand schnell löschen. Der Bootsführer wurde leicht verletzt (Schock). Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und die Wasserschutzpolizei (WSPI Waren) nahm eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung sowie Gewässerverunreinigung auf. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Waren

Gerhard-Hauptmann-Allee 6

17192 Waren

Telefon: 03991 / 7473 - 0

Telefax: 03991 / 7473 - 226

E-Mail: wspi.waren@polmv.de





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell