POL-NB: Achtung: Aktuell wieder Trickbetrüger am Telefon

Der Polizei sind aus Waren heute im Laufe des Tages mehrere Anrufe gemeldet worden, bei denen wieder ein falscher Polizist am Apparat war.



In den aktuellen Fällen fragt ein angeblicher Ermittler einer "SoKo" aus Hamburg nach Schmuck, Geld und sonstigen Wertgegenständen und behauptet, das stehe im Zusammenhang mit einer rumänischen Diebesbande. Es wird vorgegeben, dass diese womöglich auch bei den Angerufenen einbrechen könnten.



Alle Anrufer haben nach aktueller polizeilicher Kenntnis genau richtig reagiert: aufgelegt, echte Polizei unter 110 verständigt.



Im schlimmsten Fall kann diese Masche zu finanziellen und materiellen Verlusten führen. Denn in einem nächsten Schritt behaupten die falschen Polizisten oder falschen Ermittler am Telefon, sie wollen die Wertsachen abholen zur sicheren Verwahrung, bis die Bande gefasst sei.



Erst in der vergangenen Woche waren Trickbetrüger unter anderem im Bereich Röbel aktiv und hatten teils Erfolg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6061369



