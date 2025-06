POL-HRO: Betrunkener landet mit PKW kopfüber im Dorfteich

Cambs (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Kuhlen bei Cambs ist ein 80-jähriger Autofahrer in einen Dorfteich gefahren und verletzte sich dabei leicht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 80-Jährige einen Verbindungsweg von der B104 kommend, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und landete kopfüber in dem angrenzenden Dorfteich (mit etwa 50 Zentimeter Wassertiefe). Die alarmierte Polizei nahm vor Ort den Verkehrsunfall auf und stellte beim Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von über 2 Promille fest. Er wurde mit einem Rettungswagen leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Seinen Führerschein stellten die Beamten noch vor Ort sicher. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.



