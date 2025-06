POL-HST: Quadschlüssel und Fahrrad sichergestellt - 47-Jähriger geht zu Fuß nach Hause

Grimmen (ots) -



Am Sonntag, dem 29. Juni 2025, um 09:00 Uhr erschien ein 47-jähriger Deutscher im Polizeirevier Grimmen mit seinem Fahrrad. Er teilte dem Polizeibeamten mit, dass er die Schlüssel für sein Quad abholen wolle. Die Schlüssel wurden in der Nacht zuvor zur Gefahrenabwehr sichergestellt.



Während des Gesprächs stellte der Polizeibeamte einen Alkoholgeruch bei dem 47-Jährigen fest. Er behauptete, er hätte vor circa einer halben Stunde in seinem Garten ein Bier getrunken. Dann sei er auf das Fahrrad gestiegen und zum Polizeirevier gefahren, um den Schlüssel abzuholen. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,37 Promille. In der weiteren Folge wurde zur Beweissicherung Blut entnommen.



Im Anschluss wurde das Fahrrad des 47-Jährigen gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt. Es war davon auszugehen, dass er das Fahrrad nicht bis nach Hause schieben, sondern wieder aufsteigen und fahren würde.



Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



