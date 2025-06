POL-HST: Fahrräder kollidieren auf dem Darß - Zeugen gesucht

Wieck/Born (ots) -



Am heutigen Montag, dem 30. Juni 2025 gegen 12:30 Uhr erhielt die Polizei über die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen Kenntnis über einen Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern auf dem Darß.



Nach derzeitigem Kenntnisstand waren zwei Fahrradfahrer auf dem Boddenradweg zwischen Wieck und Born auf dem Darß unterwegs. Offenbar im Rahmen eines Überholvorganges berührten sich die beiden mit den Lenkern und stürzten. Eine bislang unbekannte Frau, die augenscheinlich den Überholvorgang einleitete, stieg dann wieder auf und fuhr davon in Fahrtrichtung Born.



Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- Circa 60 Jahre alt, kurze weiße/graue Haare

- sie trug einen Helm, eine weiße Jacke und mintgrünes T-Shirt,

- fuhr ein E-Bike und war in Begleitung eines Mannes.



Der 76-jährige Radfahrer, der überholt wurde, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.



Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen nach Zeugen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt oder der bislang unbekannten Frau machen könne, werden gebeten, sich an die Polizei in Barth unter 038231 6720, die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



