POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Boizenburg

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Raubstraftat, die sich am Freitagabend, den 27.06.2025 gegen 22:00 Uhr, in Boizenburg ereignet haben soll.



Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 33-jährige Deutsche zu Fuß auf dem Heimweg in der Theodor-Körner-Straße unterwegs, als sie von zwei entgegenkommenden Jugendlichen angegriffen worden sei. Die unbekannten Jungen waren mit einem schwarzen und roten Mountainbike unterwegs und bremsten stark ab, um nach der Handtasche des Opfers zu greifen. Die Frau wehrte sich gegen den Angriff, weswegen sie stürzte und ihre Handtasche zerriss. Dabei sollen die Täter die Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld und Kopfhörer ihres Opfers gestohlen haben. Sie selbst blieb bei dem Angriff unverletzt.



Beide Tatverdächtigen sollen kurze blonde Haare und eine schmale bzw. dünne Statur haben. Ein Täter habe ein blaues T-Shirt mit schwarzer Aufschrift und der zweite Täter ein helles T-Shirt getragen. Außerdem sollen beide dunkle lange Hosen getragen haben. Das Alter der Täter schätzte die Geschädigte zwischen 16 und 18 Jahre.



Hinweise und Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt die Polizei in Boizenburg telefonisch unter 038847 6060 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



