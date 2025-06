POL-HST: Einbrüche in Stralsunder Altstadt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Stralsund (ots) -



Am Sonntag, dem 29. Juni 2025, wurde die Polizei zu zwei Einbrüchen in gastronomische Betriebe in der Stralsunder Altstadt gerufen.



Im Zeitraum von Samstag, dem 28. Juni 2025, gegen 21:00 Uhr, bis Sonntag, dem 29. Juni 2025, etwa 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Dönerladen am Neuen Markt. Aus den Geschäftsräumen wurden die Tageseinnahmen sowie Getränke in bislang unbekanntem Umfang entwendet.



Ein weiterer Einbruch ereignete sich in einem Restaurant in der Mönchstraße. Hier drangen unbekannte Täter zwischen Samstag, dem 28. Juni 2025, 22:00 Uhr, und Sonntag, dem 29. Juni 2025, 10:35 Uhr ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht; ein Trinkgeldglas wurde entwendet. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort und sicherte Spuren.



In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls, der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs aufgenommen.



Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900, über die Internetwache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell