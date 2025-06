POL-ANK: Mehrere Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Anklam / Greifswald (ots) -



Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu mehreren Trunkenheitsfahrten.



So befuhr am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, ein 45-jähriger Ukrainer den Birkenweg in Anklam. Eine Atemalkoholkontrolle des 45-Jährigen ergab einen Wert von 2,28 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde ihm durch die Beamten untersagt. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr.



Gleiches erwartet einen 58-jährigen Deutschen, welcher am Sonntag gegen 15:30 Uhr seinen Pkw Skoda in der Greifswalder Victor-Klemperer-Straße parken wollte. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem der 58-Jährige das Fahrzeug quer auf der Straße stehen ließ und sich anschließend vom Fahrzeug entfernte. Die Beamten konnten den Deutschen kurz darauf antreffen und einer Atemalkoholkontrolle unterziehen. Diese ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,6 Promille.



Ebenfalls in Greifswald, befuhr in den frühen Morgenstunden ein 37-jähriger Deutscher die Koitenhäger Landstraße. Hierbei zeigte er eine auffällige Fahrweise und stieß beinahe mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zusammen. Eine anschließende Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 1,99 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung in Verbindung mit dem Beinaheunfall erwartet den 37-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs.



