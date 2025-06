POL-HRO: Erneut rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Lankower Garagenkomplex aus

Schwerin (ots) -



Am späten Abend des 29.06.2025 kam es in einer Garagenanlage in Schwerin wieder zu einem Brand, welcher den Einsatz der Polizei sowie der Feuerwehr notwendig machte. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:20 Uhr im Stadtteil Lankow in der Ratzeburger Straße. In genau diesem Garagenkomplex kam es bereits am 24.06.2025 zu einem ähnlichen Einsatz.



Die Polizei hatte berichtet. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6061996



Auch bei dem aktuellen Fall geriet ein PKW aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen auf ein Garagentor über, vor welchem der PKW abgestellt war. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Schwerin löschte das Feuer, bevor es sich unkontrolliert ausbreiten konnte. Der PKW wurde durch den Brand komplett zerstört. Am Garagentor entstand Sachschaden.



Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3500 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.



Die Kriminalpolizei Schwerin hat Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Eine Verbindung zu dem Vorfall am 24.06.2025 kann derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.



Die Polizeiinspektion Schwerin bittet erneut Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den Verantwortlichen machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



