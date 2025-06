POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf L141 bei Warnow

Warnow/Landkreis Rostock (ots) -



Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L141 bei Warnow. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Ford die L141 aus Richtung Diedrichshof kommend in Weiterfahrt nach Warnow als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum zusammenstieß. Der verunfallte Fahrzeugführer konnte sich jedoch eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde aber mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht. Weitere Insassen befanden sich glücklicherweise nicht im Fahrzeug. Das Fahrzeug selbst war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt.



