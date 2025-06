POL-HRO: +++ Medieneinladung +++ Auftaktkontrollen der Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN Monat Juli

Rostock/Neubrandenburg (ots) -



Mit dem Themenschwerpunkt "Zweiradfahrer" gehen die monatlichen Kontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" in die nächste Runde. In ganz Mecklenburg-Vorpommern werden Polizeibeamte im Juli wieder verstärkt Zweiradfahrer - Rad, Moped, Motorrad, Roller und auch Pedelecs - im Blick haben.



Die landesweite Auftaktkontrolle findet am 01.07.2025 in der Rostocker Innenstadt statt. Eine Medienbegleitung ist nach Anmeldung möglich.



Neben der Auftaktveranstaltung in Rostock gibt es für Medienvertreter in der Folge die Möglichkeit, weitere Kontrollen in den acht Polizeiinspektionen der beiden Polizeipräsidien zu begleiten.



