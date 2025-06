POL-HRO: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung am Bahnhof Güstrow

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



Am Samstagabend wurde laut vorliegenden Angaben ein 26-jähriger Deutscher gegen 18:00 Uhr im Bereich des Güstrower Bahnhofes in Folge einer körperlichen Auseinandersetzung erheblich im Gesicht verletzt.



Nach bisherigen Informationen sei der Geschädigte in Folge verbaler Streitigkeiten durch einen Schlag sowie Fußtritte gegen den Kopf von dem hier 37-jährigen Beschuldigten attackiert worden, weshalb der Geschädigte sogar kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben soll. Die eingesetzten Polizeikräfte trennten die beteiligten Personen voneinander und befragten umstehende Zeugen zu dem Vorfall. Der 26-Jährige erlitt in Folge des Angriffs diverse Schwellungen, Hämatome sowie eine Fraktur im Gesichtsbereich. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann in das KMG Klinikum Güstrow gebracht.



Gegen den deutschen Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.



