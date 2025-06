POL-NB: Verkehrsunfall mit Simson bei Waren - zwei Personen schwerverletzt

Waren/Müritz (LK MSE) (ots) -



Am Sonntagnachmittag, dem 29.06.2025, gegen 16:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 11 bei Kargow-Unterdorf gemeldet.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 15-jährige deutsche Fahrerin mit einem Kleinkraftrad, Simson S 51, die Kreisstraße 11 aus Federow kommend in Richtung Kargow. Der 32-jährige deutsche Halter des Mopeds saß als Sozius hinter dem jungen Mädchen. Kurz vor der Ortslage Kargow-Unterdorf kam das Kleinkraftrad aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der Brückenbetonwand.



Es stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Neubrandenburg transportiert. Der Mitfahrer wurde schwerverletz und kam ebenfalls ins Klinikum Neubrandenburg.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.



Die Staatsanwaltschaft hat den Einsatz der Dekra angeordnet. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell