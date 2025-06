POL-HRO: 33-Jähriger bei Alleinunfall in Rostock schwer verletzt

Rostock (ots) -



Aus noch ungeklärter Ursache kam am Sonntagabend gegen 20:55 Uhr der

33-jährige Fahrer eines VW in der Rostocker Gutenbergstraße in

Fahrtrichtung der Rövershäger Chaussee in einer leichten Rechtskurve

nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und

schleuderte auf die Fahrbahn zurück.

Dabei wurde der Fahrer im Pkw eingeklemmt und musste von Kameraden

der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 33-Jährige erlitt

bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde von einer

Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Versorgung ins

Rostocker Uniklinikum gefahren.

Zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und

Bergung des nicht mehr fahrbereiten VW musste die Gutenbergstraße bis

23:00 Uhr voll gesperrt werden.

Die Unfallursache ist noch unklar und Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf geschätzte 2.500 Euro.



