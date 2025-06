Öffentlichkeitsfahndung nach abgängigem Jugenlichen aus Anklam

Details anzeigen Nick Lautenschläger Nick Lautenschläger

Vermisst wird seit dem 27.06.2025 Nick Lautenschläger. Nick ist 13 Jahre, ca. 1,40m groß, hat dunkles mittellanges Haar und ist sehr schlank. Er wurde letztmalig am 27.06.2025 gegen 08:00 Uhr in seiner Wohneinrichtung in Anklam gesehen. Er sollte spätestens bis zum 27.06.2025 zur Einrichtung zurückkehren. Dies geschah jedoch bis jetzt nicht.

Nick ist möglicherweise mit einem grauen Kapuzenpulli und einer dunklen Hose bekleidet. Er hält sich vorwiegend im Stadtgebiet Greifswald auf.

Wer Angaben zur abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251 0, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.